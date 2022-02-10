МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Кофе в первой половине года обновит 11-летний максимум цены на мировом рынке и будет стоить в районе 300 центов за фунт, но затем подешевеет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом они прогнозируют, что в России потребление кофе продолжит сокращаться, в том числе из-за конкуренции с чаем. Эксперт объяснил, в каких случаях кофе не навредит сердцу

Стоимость кофе (мартовский фьючерс) в четверг подскакивала до 260,35 цента за фунт, что является максимумом с сентября 2011 года.

Резкий рост цен на кофе вызван засухой в Бразилии весной и заморозками летом 2021 года (это сократило урожай кофе примерно на 20%), проблемами с экспортом в мае-июне в Колумбии, задержками с отгрузкой кофе из Вьетнама в ноябре из-за локдаунов, снижением экспорта из Индонезии, перечисляет Оксана Лукичева из "Открытие Инвестиции". Все это привело к сокращению предложения на мировом рынке при восстановлении спроса. Запасы кофе сорта арабика на биржевых складах с начала года упали более чем на 30%, отмечает эксперт.

Появились признаки засухи и в Южной Америке, что может негативно отразиться на урожае кофе в сезоне, который должен начаться в мае 2022 года. Низкие запасы на складах способствуют высокой волатильности цен при малейших рисках для предложения, продолжает Лукичева. Высокая инфляция в США также способствует раскручиванию ценовой спирали.

На таком фоне фьючерс на кофе в первом полугодии 2022 года может продолжить рост в район 11-летних максимумов – до 305 центов за фунт, но затем ожидается снижение котировок в район 205 центов, говорит Владимир Чернов из "Фридом финанса". Ожидается восстановление логистических цепочек и поставок из Вьетнама и Колумбии, поясняет он.

По мнению Лукичевой, ближе к лету на мировом рынке кофе может наступить облегчение, если урожай из Бразилии начнет вовремя поступать на рынок, и поставки будут достаточными для удовлетворения дефицита.

Поскольку Россия полностью зависит от импортных поставок кофе, то, скорее всего, цены на кофе внутри РФ также подрастут, считает Лукичева. "Однако, по оценке Минсельхоза США, потребление кофе в России, в отличие от других стран, в 2022 году продолжит сокращаться после падения в 2021 году. Причина сокращения — все тот же рост цен в рознице, падение доходов, сократившее посещение кофеен, конкуренция с чаем", — поясняет она.