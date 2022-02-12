МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американское информагентство Bloomberg, которое ранее выпустило ошибочный заголовок об уже якобы начавшемся "вторжении России на Украину", утверждает, что российское нападение на соседнюю страну якобы произойдет уже в следующий вторник, 15 февраля. Кремль прокомментировал публикацию Блумберга о вторжении на Украину

Источником этой информации указаны некие "официальные лица, знакомые с вопросом". Отмечается, что они попросили не называть их имен из-за "деликатности" темы.

Согласно сообщению агентства, ссылающегося на этих собеседников, действия России "могут включать провокацию в районе Донбасса, где украинские военные на протяжении нескольких лет ведут боевые действия против сепаратистов, поддерживаемых Москвой, или нападение на столицу страны Киев".

"Они заявили, что любые действия могут начаться уже во вторник, и подчеркнули, что окончательные намерения (президента России Владимира) Путина неизвестны", — говорится в тексте сообщения Bloomberg.

Россия отрицает приписываемые ей Западом агрессивные намерения в отношении Украины и указывает на необходимость выполнения Минских соглашений, призванных решить внутриукраинский кризис, который продолжаетя после госпереворота 2014 года.