МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на заявления украинских граждан. Bloomberg назвало "дату нападения" России на Украину

Об этом говорят возникшие сложности с записью в консульства и посольства РФ, отметил собеседник.

По его словам, такие действия наводят на мысль о том, что Москва решила пойти путем западных стран и начать эвакуацию, на что ранее намекал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко сообщал РИА Новости, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, решение о частичной эвакуации пока не принималось, но такой вопрос прорабатывается МИД.

Американское информагентство Bloomberg, которое ранее выпустило ошибочный заголовок об уже якобы начавшемся "вторжении России на Украину", заявило, что Россия нападет на Украину уже в следующий вторник, 15 февраля.