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Байден и Путин завершили телефонные переговоры
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Американский президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Переговоры продолжались около часа. "Беседа президента... ПРАЙМ, 12.02.2022
экономика, новости, россия, украина, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Переговоры продолжались около часа.
"Беседа президента Байдена с российским президентом Путиным по защищенной линии связи завершилась в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 мск)", — сказано в сообщении.
Беседа двух президентов, третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11:04 (19:04 по Москве). Ей предшествовали контакты РФ и США на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.
Перед разговором с Байденом президент РФ связался с лидерами Белоруссии и Франции Александром Лукашенко и Эммануэлем Макроном.