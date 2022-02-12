МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Переговоры продолжались около часа. Financial Times: Путин и Макрон "продвинули" деэскалацию вокруг Украины

"Беседа президента Байдена с российским президентом Путиным по защищенной линии связи завершилась в 12:06 по времени восточного побережья (20:06 мск)", — сказано в сообщении.

Беседа двух президентов, третья с начала кризиса вокруг Украины, стартовала в 11:04 (19:04 по Москве). Ей предшествовали контакты РФ и США на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

Перед разговором с Байденом президент РФ связался с лидерами Белоруссии и Франции Александром Лукашенко и Эммануэлем Макроном.