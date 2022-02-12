МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден при разговоре с российским лидером Владимиром Путиным ожидаемо упомянул возможные новые антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, однако акцента на данном вопросе не было, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

“Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, — сказал Ушаков.

Он добавил, что истерия насчет "вторжения" РФ на Украину достигла своего апогея.

"Нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея", — сказал он, отметив, что разговор президентов РФ и США был сбалансированным и деловым.