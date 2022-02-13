2022-02-13T19:35:00+03:00
2022-02-13T19:37:22+03:00
2022-02-13T19:35:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220213/836055462.html
США решили отказаться от превентивных санкций против России из-за Украины
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американское руководство по-прежнему не рассматривает возможность применения против России превентивных санкций изза кризиса вокруг Украины, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон... ПРАЙМ, 13.02.2022
экономика, новости, сша
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900825.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900825.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900824.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900824.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900812.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900812.jpg
https://1prime.ru/world/20220213/836055134.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Американское руководство по-прежнему не рассматривает возможность применения против России превентивных санкций изза кризиса вокруг Украины, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Как уточнил представитель Пентагона, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они "утратят свой сдерживающий эффект".
"Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве", — указал высокопоставленный военный.
Ранее группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект,
предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине.
Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток — 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.