МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ. Американское руководство по-прежнему не рассматривает возможность применения против России превентивных санкций изза кризиса вокруг Украины, сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Вашингтон не смог назвать дату "вторжения" России на Украину

"На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как уточнил представитель Пентагона, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они "утратят свой сдерживающий эффект".

"Мы считаем, что они сохраняют такой эффект, находясь в резерве", — указал высокопоставленный военный.

Ранее группа демократов во главе с сенатором Робертом Менендесом внесла законопроект, предполагающий введение санкций в отношении руководства РФ в случае эскалации кризиса на Украине.

Санкции также могут затронуть проект российского газопровода "Северный поток — 2". Идентичный законопроект ранее был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.