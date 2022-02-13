МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию с безопасностью, экономические вопросы, антироссийские санкции и предполагаемую агрессию со стороны РФ. Украина созывает срочную встречу со странами-членами Венского документа

"Имели часовой телефонный разговор с @POTUS @JoeBiden (президентом Джо Байденом – ред.). Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии", — рассказал Зеленский в своем Twitter.

Украина и страны запада в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны РФу границ украинской границы.

Москва не раз отвергала эти обвинения и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а сообщения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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