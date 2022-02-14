МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На минувшей неделе издание "Коммерсант" сообщило, что исчерпание лимитов на льготные кредиты до начала посевной кампании вынуждает Минсельхоз стимулировать агробизнес получать займы по коммерческой ставке. Минсельхоз просит дополнительные средства на кредиты аграриям

По данным источников издания министерство планирует опубликовать новый проект постановления, предусматривающего уменьшение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам с 80-100% до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Все это происходит на фоне роста стоимости фондирования для банков, а последние вынуждены принимать решения как бизнесмены, поэтому в финансировании приходится отказывать.

Результат таких мер, на мой взгляд, не заставит себя ждать: отсутствие льготного кредитования и, как следствие, доступа к деньгам, приведет к потере конкурентного преимущества отечественных производителей перед западными.

На сегодняшний день льготная кредитная ставка позволяет снизить себестоимость и конкурировать по ценам на азиатском рынке. При увеличении процентной ставки неминуемо произойдет снижение конкурентоспособности отечественных производителей, что приведет к снижению объемов экспорта.

Стоит отметить, что у потребителей из Японии и других азиатских стран высокие требования к качеству продукции, поступающей на рынок. Длинные кредиты по льготной ставке 3-5% годовых позволяют инвестировать в высококлассное оборудование, что позволяет производить продукцию, интересную для стран с высокими запросами.

Отсутствие льгот приведёт к тому, что такого рода оборудование будет недоступным. Кредиты на оборотные средства позволяют крупным дистрибьютерам финансировать средние и мелкие фермерские хозяйства, что в свою очередь повышает их уровень технологии выращивания и увеличивает урожайность их хозяйств, другими словами, рентабельность и экономическую устойчивость.

Ранее стало известно, что Минсельхоз рекомендовал сельхозпроизводителям обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить провала посевной кампании. Напомню, что Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%, ограничив коммерческое кредитование для сельского хозяйства еще больше, поскольку обслуживать долг по ставке 13+% смогут совсем немногие игроки. По сути, одновременное снижение объемов субсидирования с сохранением высокой ключевой ставки фактически делает кредитование для банков убыточным, а соответственно, ограничивает возможность реализации проектов. В России ускорился рост цен на ряд популярных продуктов

Все это неизменно отразится на ценах на продовольствие — об этому уже предупреждают многие участники рынка. По данным Минэкономразвития, рост цен на продовольственные товары на начало февраля уже составил 11,13% в годовом выражении. При этом в январе Минпромторг и Минсельхоз заявляли, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло. Минсельхоз рассчитывает на сдерживающий "комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо".

Кроме того, Минсельхоз обещал продолжить господдержку производителей. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уже поручила проработать возможность дополнительной выдачи льготных сельхозкредитов для проведения посевной кампании. Она указала, что, невзирая на экономические последствия пандемии, необходимо полностью закрыть потребности аграриев в финансировании, в том числе, за счет льготных кредитов. Это позволит эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием. Остается надеяться, что эти решения воплотятся в жизнь и компании получат необходимые средства уже перед посевной.