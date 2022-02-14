МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На минувшей неделе издание "Коммерсант" сообщило, что исчерпание лимитов на льготные кредиты до начала посевной кампании вынуждает Минсельхоз стимулировать агробизнес получать займы по коммерческой ставке.

Уборка овощей в Новосибирской области

Минсельхоз просит дополнительные средства на кредиты аграриям

По данным источников издания министерство планирует опубликовать новый проект постановления, предусматривающего уменьшение субсидирования процентной ставки по новым льготным кредитам с 80-100% до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Все это происходит на фоне роста стоимости фондирования для банков, а последние вынуждены принимать решения как бизнесмены, поэтому в финансировании приходится отказывать.

Результат таких мер, на мой взгляд, не заставит себя ждать: отсутствие льготного кредитования и, как следствие, доступа к деньгам, приведет к потере конкурентного преимущества отечественных производителей перед западными.

На сегодняшний день льготная кредитная ставка позволяет снизить себестоимость и конкурировать по ценам на азиатском рынке. При увеличении процентной ставки неминуемо произойдет снижение конкурентоспособности отечественных производителей, что приведет к снижению объемов экспорта.

Стоит отметить, что у потребителей из Японии и других азиатских стран высокие требования к качеству продукции, поступающей на рынок. Длинные кредиты по льготной ставке 3-5% годовых позволяют инвестировать в высококлассное оборудование, что позволяет производить продукцию, интересную для стран с высокими запросами.

Отсутствие льгот приведёт к тому, что такого рода оборудование будет недоступным. Кредиты на оборотные средства позволяют крупным дистрибьютерам финансировать средние и мелкие фермерские хозяйства, что в свою очередь повышает их уровень технологии выращивания и увеличивает урожайность их хозяйств, другими словами, рентабельность и экономическую устойчивость.

Ранее стало известно, что Минсельхоз рекомендовал сельхозпроизводителям обращаться за коммерческими краткосрочными займами, чтобы не допустить провала посевной кампании. Напомню, что Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%, ограничив коммерческое кредитование для сельского хозяйства еще больше, поскольку обслуживать долг по ставке 13+% смогут совсем немногие игроки. По сути, одновременное снижение объемов субсидирования с сохранением высокой ключевой ставки фактически делает кредитование для банков убыточным, а соответственно, ограничивает возможность реализации проектов.

Девушка в овощном отделе магазина "Азбука Вкуса" в Москве

В России ускорился рост цен на ряд популярных продуктов

Все это неизменно отразится на ценах на продовольствие — об этому уже предупреждают многие участники рынка. По данным Минэкономразвития, рост цен на продовольственные товары на начало февраля уже составил 11,13% в годовом выражении. При этом в январе Минпромторг и Минсельхоз заявляли, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло. Минсельхоз рассчитывает на сдерживающий "комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо".

Кроме того, Минсельхоз обещал продолжить господдержку производителей. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уже поручила проработать возможность дополнительной выдачи льготных сельхозкредитов для проведения посевной кампании. Она указала, что, невзирая на экономические последствия пандемии, необходимо полностью закрыть потребности аграриев в финансировании, в том числе, за счет льготных кредитов. Это позволит эффективно провести посевные и уборочные кампании и обеспечить страну продовольствием. Остается надеяться, что эти решения воплотятся в жизнь и компании получат необходимые средства уже перед посевной.

 