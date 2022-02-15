Премьер Трюдо: Канада выделит Украине кредит в размере $390 миллионов
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины.
"В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.
Он подчеркнул, что этот кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным в январе.