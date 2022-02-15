МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк из-за высокого уровня ставок и геополитической обстановки прогнозирует замедление роста корпоративного кредитования в этом году, прокомментировал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Банк России предложил ввести кредитные каникулы

По данным ЦБ, кредитование юрлиц в прошлом году выросло на 10,9%, при этом в текущем году регулятор ждет темпы роста данного сегмента на 7-11%.

"Cегодняшняя ситуация — высокий уровень ставок и геополитическая обстановка, скорее всего, замедлит темпы кредитования. Пока сложно давать оценку, но можно точно сказать, что они (темпы роста – ред.) не превысят уровни 2021 года", — ответил Попов на вопрос об ожиданиях от корпоративного кредитования в этом году.

Он пояснил, что текущий уровень ставок достаточно непрост для заемщиков — на фоне роста ключевой ставки стал увеличиваться объем кредитов с фиксированной ставкой.

При этом, подчеркнул зампред правления Сбербанка, в конце года доля кредитов Сбербанка с плавающей ставкой тоже увеличилась и превысила 42%. Ранее в июне Попов говорил, что около 40% корпоративного кредитного портфеля банка выдано под плавающие ставки.

Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос в 2021 году на 10,5% и превысил 17 триллионов рублей, напомнил Попов. При этом за год он почти полностью обновился: банк нарастил выдачи на 7% — до 14,4 триллиона рублей. Основными драйверами для сектора в прошлом году банкир назвал привлекательные ставки и высокая потребность компаний в финансировании.

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