МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена при разработке мер в отношении России на случай эскалации на Украине учитывает возможную помощь РФ со стороны Китая, пишет газета Wall Street Journal. Канцлер ФРГ: ЕС и США готовы принять санкции против России в любой момент

По данным газеты, американские чиновники рассматривают возможность отключения крупных российских банков от глобальных финансовых сетей, а также применение мер экспортного контроля, чтобы запретить продажу технологий, зависящих от американского программного обеспечения и оборудования, российским компаниям, работающим в сферах аэрокосмической и морской промышленности, искусственного интеллекта и ряда других.

Как отмечают источники издания, взвешивая эти варианты, американским чиновникам нужно оценить, "как далеко Пекин зайдет, чтобы помочь Москве".

Пока, по словам источников, администрация президента США якобы считает маловероятным вмешательство Пекина в ограничительные меры США, поскольку это "может поставить под угрозу доступ китайских компаний к большому внутреннему рынку США, глубоким финансовым сетям и важнейшим технологиям".

Согласно газете, США уже предупредили китайских чиновников, что меры, предпринятые при "вторжении России на Украину", могут затронуть китайские компании, которые имеют дело с российскими. Кроме того, как отмечает газета, чиновники США также связываются с руководителями технологических компаний, чтобы предупредить о возможном экспортном контроле.

Сейчас, по данным издания, администрация президента США, вероятно, будет использовать выжидательную стратегию в отношении санкций, которая заключается в согласовании ответа США с действиями России, а затем наблюдении за реакцией китайских компаний.

По утверждению Wall Street Journal, если Пекин решит помочь РФ, то они якобы "могут попытаться обойти глобальную финансовую систему, в которой доминируют США, увеличив торговлю в китайских юанях и используя китайскую систему межбанковских платежей для трансграничного финансирования вместо системы SWIFT". Кроме того, как отмечает газета, Китай мог бы также использовать для ведения бизнеса с РФ более мелкие банки, менее подверженные операциям с долларами, как это делали китайские компании в прошлом для ведения бизнеса с Ираном и КНДР.

По мнению аналитиков, Пекин также может затруднить запланированноый экспортный контроль США, используя недавно принятый закон против иностранных санкций и "дав указания компаниям, работающим в Китае, игнорировать ограничительные меры США или понести наказание". Канцлер ФРГ прокомментировал возможные санкции по "Северному потоку - 2"

В то же время чиновники США заявляют, что Пекин вряд ли пойдет на такой крайний шаг и поставит под угрозу способность своих собственных компаний вести бизнес с Западом, отмечает газета.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Пекин ранее заявлял, что "слепое применение санкций и давления не поможет разрядить обстановку" вокруг Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.