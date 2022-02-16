ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может запросить у конгресса более 770 миллиардов долларов ассигнований на оборону в 2023 году, что станет рекордной цифрой, сообщают СМИ. ФРС США не исключила ускорение ужесточения политики

Ранее Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год. Администрация запрашивала выделение порядка 753 миллиардов долларов, однако конгресс увеличил это число до 777,7 миллиарда.

"Источники сообщили, что текущие переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и административно-бюджетным управлением Белого дома свелись к предложению запросить на оборону на 2023 финансовый год, начинающийся с 1 октября, более 770 млрд долларов", — сообщило агентство "Рейтер".

В сообщении говорится, что переговоры продолжаются и окончательная сумма запроса может поменяться.

По тем же данным, главными приоритетами бюджета могут стать судостроение, космос, ПВО и модернизация ядерной триады.

Со своей стороны официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что Байден выступит с бюджетными предложениями после обращения к конгрессу, намеченного на 1 марта.