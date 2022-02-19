МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ростовская область уже получила 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса, сообщил первый замгубернатора области Игорь Гуськов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном. В США рассказали, что грозит России в случае эскалации на Украине

В ночь на субботу рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область для организации приема жителей Донбасса.

"Пять миллиардов рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область и доведены до министерства труда. Это по 10 тысяч рублей выплаты гражданам", — сказал он.

Ранее российский кабмин сообщил, что правительство по поручению президента Российской Федерации осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.

Руководство ДНР и ЛНР в пятницу сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.