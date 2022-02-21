МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, то руководство Украины сочтет это очень хорошим вариантом, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского. Россия приняла более 53 тысяч беженцев с Донбасса

Как отмечается, такой исход желателен, поскольку "похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения".

"В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает "ЛДНР" и проблема, таким образом, решится сама собой", — приводит издание слова источника.

Как отмечается, в офисе президента уверены, что все происходящее – это подготовка Москвы к признанию ДНР и ЛНР, а в возможность большой войны и "вторжения" России власти не верят.

"На ключевые требования Москвы по Минским соглашениям – прямые переговоры с "ЛДНР" и внесение изменений в Конституцию — идти не собираются. Эвакуацию и мобилизацию в "республиках", военное обострение на Донбассе, правительство воспринимает как информационную подготовку к признанию "ЛДНР". Не более того", — отмечается в материале.

По поводу давления Запада по поводу выполнения Минских соглашений источники рассказывают, что оно не является настолько критичным, чтобы позиция Киева поменялась.

Россия отвергает приписываемые ей агрессивные планы в отношении Украины и указывает на необходимость выполнения украинскими властями Минских соглашений по деэскалации в Донбассе. Ранее на фоне обострения ситуации в регионе Россия приняла решение принять жителей Донбасса, решивших эвакуироваться.