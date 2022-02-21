МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем обращении заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер. СМИ: Франция созывает заседание по безопасности из-за ситуации на Украине

Тема выступления президента — события на Украине, обращение адресовано и россиянам, и соотечественникам, сказал Путин.

Он отметил, что Украина для России является не просто соседней страной, а частью истории.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Путин: переговорный процесс по Донбассу зашел в тупик

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.