МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Члены нижней палаты парламента РФ ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве. 

Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со вторника, 22 февраля.

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