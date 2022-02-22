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2022

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Депутаты Госдумы ратифицирвали договоры с ДНР и ЛНР

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лены нижней палаты парламента РФ ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве. Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со... ПРАЙМ, 22.02.2022

экономика, новости, госдума, россия, ратификация соглашения, днр, лнр

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60