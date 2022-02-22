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Депутаты Госдумы ратифицирвали договоры с ДНР и ЛНР
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лены нижней палаты парламента РФ ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве. Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со... ПРАЙМ, 22.02.2022
экономика, новости, госдума, россия, ратификация соглашения, днр, лнр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Члены нижней палаты парламента РФ ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР о дружбе и сотрудничестве.
Депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со вторника, 22 февраля.
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