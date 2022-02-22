БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц. Недодумали. Кто в Европе "проспорил" санкции и пожертвует собой

"Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Это пакет санкций будет очень болезненным для России. Под эти меры попадут 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся еще 27 физических лиц и организаций", — сказал он.

Боррель пояснил, что санкции удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов союза. Он также отметил, что "санкции не имеют волшебного действия", но являются "болезненными" для фигурантов.

Эти санкции предусматривают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов в ЕС.

"Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. По 27 физическим и юридическим лицам, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы… Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене", — написал Боррель.

В заявлении также указано, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС".

"Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", — отмечается в документе.

ЕС также намерен ограничить торговлю с ДНР и ЛНР.

"Это должно гарантировать, что ответственные лица в полной мере почувствуют экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий", — указывается в заявлении. Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин в списке санкций ЕС не значится.

"Путин не входит в список санкций", — сказал Боррель.

Кроме того, министры иностранных дел Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к рынкам капитала ЕС, заявил глава дипломатии ЕС.

Помимо этого, в ЕС приняли решение включить в пакет санкций в отношении России меры против определённых банков, сказал Боррель.

Министры решили включить в пакет санкций "банки, которые финансируют тех, кто принимает решения в России и другие операции на этих территориях (ЛНР и ДНР — ред.)", — сказал он.

"Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок", — сказал Боррель после заседания министров.

В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.

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