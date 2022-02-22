РОССИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА САНКЦИИ США, АДЕКВАТНЫЕ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СИММЕТРИЧНЫЕ — СЕНАТОР КЛИМОВ РИА НОВОСТИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836140016.html
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РОССИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ НА САНКЦИИ США, АДЕКВАТНЫЕ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СИММЕТРИЧНЫЕ — СЕНАТОР КЛИМОВ РИА НОВОСТИ
https://1prime.ru/state_regulation/20220222/836140016.html
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