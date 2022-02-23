ЛОНДОН, 23 фев —ПРАЙМ. Согласно сообщению МИД Великобритании, глава ведомства Лиз Трасс подтвердила готовность страны предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов и оказать прямую экономическую помощь.
В сообщении ведомства отмечается, что это позволит поддержать Украину и смягчить "последствия от российской агрессии".
"Вслед за вчерашним заявлением премьер-министра Великобритания готова гарантировать многосторонним банкам развития кредиты на проекты, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, как борьба с коррупцией", — сказано в сообщении.
Сама Лиз Трасс подчеркнула, что Британия использует свои экономические возможности для того, чтобы оказать помощь украинскому народу. Она считает, что эти гарантии помогут влить необходимый капитал в Украину и помочь экономике "выдержать шторм российской агрессии".
"Мы готовы оказать прямую экономическую помощь, предоставлять оборонительное вооружение и раскрывать попытки России сфабриковать повод для вторжения", — приводятся слова Трасс в пресс-релизе.
В феврале этого года Британия объявила, что выделит Украине до 100 миллионов долларов на поддержку институтов управления и энергетическую зависимость от России.