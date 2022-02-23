ЛОНДОН, 23 фев —ПРАЙМ. Согласно сообщению МИД Великобритании, глава ведомства Лиз Трасс подтвердила готовность страны предоставить Украине кредит на 500 миллионов долларов и оказать прямую экономическую помощь. Бумаги российских компаний в основном заметно дорожают в Лондоне

В сообщении ведомства отмечается, что это позволит поддержать Украину и смягчить "последствия от российской агрессии".

"Вслед за вчерашним заявлением премьер-министра Великобритания готова гарантировать многосторонним банкам развития кредиты на проекты, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, как борьба с коррупцией", — сказано в сообщении.

Сама Лиз Трасс подчеркнула, что Британия использует свои экономические возможности для того, чтобы оказать помощь украинскому народу. Она считает, что эти гарантии помогут влить необходимый капитал в Украину и помочь экономике "выдержать шторм российской агрессии".

"Мы готовы оказать прямую экономическую помощь, предоставлять оборонительное вооружение и раскрывать попытки России сфабриковать повод для вторжения", — приводятся слова Трасс в пресс-релизе.

В феврале этого года Британия объявила, что выделит Украине до 100 миллионов долларов на поддержку институтов управления и энергетическую зависимость от России.