Зеленский предложил Раде ввести на Украине режим ЧП сроком на 30 суток
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести в чрезвычайное положение по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, с часа ночи по Москве 24 февраля.
Представление с указом опубликовано на сайте парламента.
"Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут (01.00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток", — говорится в указе Зеленского.
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