МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Верховная рада Украины на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей, за соответствующее постановление проголосовали 335 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

"Утвердить указ президента Украины от 23 февраля 2022 года "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины", — говорится в постановлении. Курс украинской гривны ушёл в минимум к доллару за семь лет

Ранее текст указа президента Владимира Зеленского появился на сайте Рады. Он предполагал введение ЧП на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей с 0.00 (1.00 мск) 24 февраля.

Указом предлагалось на территориях, где вводится ЧП, установить особый режим въезда и выезда, а также по необходимости ограничить свободу передвижения по этой территории. Также при необходимости, ограничить движения транспортных средств и проводить их осмотр, усилить охрану общественного порядка и объектов критической инфраструктуры.

Указ предполагает запрет проведения массовых мероприятий, а также предполагает временную или бесповоротную эвакуацию людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им жилья. Кроме того, при необходимости может быть введен комендантский час.

Также указом запрещается призывникам, военнообязанным и резервистам менять место проживания без уведомления соответствующих органов. Зеленский допустил введение визового режима с Россией

Также предлагалось ввести запрет изготовления и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку и ввести регулирование работы гражданских теле и радиоцентров, запрет делать амазонские радиопередатчики для личного и коллективного пользования.

При необходимости могут быть введены особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Также могут быть запрещены политические партии, общественные организации в интересах нацбезопасности.

Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может временно вводиться на Украине или в отдельных ее местностях в случае возникновения особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения.

ЧП может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях. В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом, но не более чем на 30 суток.