МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. СПБ Биржа ограничит 25 февраля режим торгов, о времени режима основных торгов сообщит дополнительно, говорится в сообщении торговой площадки. "СПБ Биржа" сообщила, что работает в штатном режиме

"С 7.00 до 10.00 мск участникам торгов будут доступны два режима торгов: режим переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1; адресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1", — отмечается в сообщении.

С 10.00 мск будет доступен еще один режим торгов: безадресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, указывается там же.

"О времени возобновления торгов в иных режимах торгов, в т.ч. в Режиме основных торгов, будет сообщено дополнительно", — также говорится в сообщении.

СПБ Биржа возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.