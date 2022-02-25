СПБ Биржа: 25 февраля будет ограничен режим торгов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. СПБ Биржа ограничит 25 февраля режим торгов, о времени режима основных торгов сообщит дополнительно, говорится в сообщении торговой площадки.
"С 7.00 до 10.00 мск участникам торгов будут доступны два режима торгов: режим переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1; адресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1", — отмечается в сообщении.
С 10.00 мск будет доступен еще один режим торгов: безадресное репо с Центральным контрагентом с кодами расчетов Т0Т1, указывается там же.
"О времени возобновления торгов в иных режимах торгов, в т.ч. в Режиме основных торгов, будет сообщено дополнительно", — также говорится в сообщении.
СПБ Биржа возобновит торги с 12.30 мск, говорится в сообщении торговой площадки.