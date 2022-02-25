НУР-СУЛТАН, 25 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане сообщил, что по итогам января-ноября 2021 года объем промышленного производства в странах ЕАЭС вырос более чем на 5%, один из приоритетов союза — развитие совместной промышленной кооперации. Парламент Казахстана одобрил поправки в договор об ЕАЭС

"Необходимо в дальнейшем находить оптимальные, эффективные решения для стимулирования роста экономик и, как я уже сказал, в конечном итоге роста благосостояния наших народов. Наш основной ориентир — реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", — сказал Мишустин.

"Мы продолжим совершенствовать общий рынок, устранять барьеры для четырех свобод: движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Одним из приоритетных векторов совместной деятельности считаем стимулирование промышленной кооперации. За период с января по ноябрь прошлого года объем промышленного производства в странах ЕАЭС вырос более чем на 5%. Следует наращивать сотрудничество за счет привлечения инвестиций в общие проекты, продвижения товаров за рубеж, создания евразийских цепочек добавленной стоимости", — подчеркнул Мишустин.