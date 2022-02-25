МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ совместно с другими ведомствами рассматривает дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций, сообщило министерство в пятницу.
"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами рассматривает дополнительные меры, которые помогут снизить влияние санкций", — говорится в комментарии министерства.
В министерстве отметили, что Россия будет наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии.
"Будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию", — говорится в комментарии министерства.
Также отмечается, что дополнительную гибкость экономике РФ придают реализуемые правительством стратегические инициативы, прежде всего блок, связанный с технологическим прорывом.
САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЮ УСИЛИТСЯ, НО ЭКОНОМИКА СТРАНЫ СЕЙЧАС НА ПОРЯДОК БОЛЕЕ УСТОЙЧИВА, ЧЕМ БЫЛА В 2014 ГОДУ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
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