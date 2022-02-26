РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев — ПРАЙМ. Погрануправление ФСБ России по Ростовской области сообщило о прибытии 4789 беженцев из Луганской и Донецкой народных республик на территорию Ростовской области за минувшие сутки. Власти уточнили условия получения выплаты для беженцев

Отмечается, что число прибывающих беженцев значительно снизилось.

Сейчас на территории 19 субъектов РФ работают 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска вынужденных переселенцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС России вместимостью на 400 человек.

Представитель ГУМЧС России по Ростовской области сообщил журналистам, что около 900 беженцев из ЛНР и ДНР за сутки вывезены поездами из области в другие регионы РФ.

"За сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области", — сказал он.

Психологи МЧС России оказали помощь в 4543 случаях, на телефоны горячей линии главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации поступило более 1,7 тысячи обращений.