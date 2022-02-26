ВАШИНГТОН, 26 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны". СМИ: США рассматривают отключение от SWIFT отдельных компаний России

"У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", — сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.

Президент США считает, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшей, но и и долгосрочной перспективе.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.