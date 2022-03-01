МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский рынок на фоне геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW.

"В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", — отметили в компании.

В BMW также подчеркнули, что сейчас компания работает над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят ей в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. "Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group", — добавили в автоконцерне.

На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете The Wall Street Journal.

О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу The Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.

В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях — в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.