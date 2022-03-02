МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" сохранит 2 марта ограниченный режим торгов, основные торги планирует начать с 17.00 мск, говорится в сообщении торговой площадки.

"СПБ Биржа" планирует начать биржевые торги международными ценными бумагами в режиме основных торгов не ранее 17.00 мск. По согласованию с Банком России и участниками торгов "СПБ Биржей" может быть изменено время начала торгов. Информация о точном времени начала торгов в режиме основных торгов и о группах инструментов, по которым начнутся биржевые торги, будет дополнительно опубликована на официальном сайте биржи", — говорится в сообщении.

СПБ Биржа предоставит возможность 2 марта 2022 года совершать следующие сделки: с 7.00 мск — сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в режиме торгов адресное РЕПО с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1. С 10.00 мск доступны сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме торгов безадресное РЕПО с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.

"СПБ Биржа" — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги ценными бумагами международных компаний. В обращении на организованных торгах находятся более 1,6 тысячи бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.