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БЕЛЫЙ ДОМ ЗАЯВИЛ, ЧТО США СТРЕМЯТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ, НО ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ИГРАТЬ НА РУКУ ИНТЕРЕСАМ РФ
https://1prime.ru/state_regulation/20220302/836242390.html
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