2022-03-02T20:45:00+03:00

2022-03-02T20:58:03+03:00

2022-03-02T20:45:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220302/836242390.html

США стремятся избежать дальнейшего роста цен на нефть

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БЕЛЫЙ ДОМ ЗАЯВИЛ, ЧТО США СТРЕМЯТСЯ ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ, НО ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ЭТО БУДЕТ ИГРАТЬ НА РУКУ ИНТЕРЕСАМ РФ ПРАЙМ, 02.03.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60