МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-", говорится в сообщении. Fitch понизило долгосрочный рейтинг России

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с "BBB-" до ССС-.

Отмечается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.