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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220304/836259877.html
Агентство S&P оценило, как санкции сократили валютные резервы России
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявляет, что, по его оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину. "По нашим... ПРАЙМ, 04.03.2022
новости, финансы, экономика, фонды, s&p global ratings
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявляет, что, по его оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину.
"По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии", — говорится в заявлении.
Агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-".