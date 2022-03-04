МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявляет, что, по его оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину. Агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

"По нашим оценкам, международные санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии", — говорится в заявлении.

Агентство понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ВВВ-" до "CCC-".