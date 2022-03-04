МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая фактически освобождает от санкций компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова. СМИ: промышленность США просит исключить российский уран из-под санкций

Усманов был ранее включен американскими властями в список для применения "полных блокирующих санкций" из-за событий на Украине вместе с еще шестью крупными предпринимателями и пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

"Управление по контролю за иностранными активами (министерства финансов США – OFAC) выпустило генеральную лицензию 15, которая разрешает все транзакции и деблокирует всю собственность любой структуры, которой на 50% и более напрямую или опосредованно владеет Усманов и которая не фигурирует в списках SDN OFAC", — говорится в разъяснениях местных властей.

На практике это означает, что компании, акционером которых является Усманов, не подпадают под санкции, так как его доля в них не превышает 50%, а если бы превышала, то на них распространялись бы исключения министерства финансов США.

Американские санкции затронули яхту Dilbar и самолет Airbus A340-300, которые, по данным властей США, принадлежат Усманову.

Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.