МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Было бы правильным, если бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался от работы в российских компаниях, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шольц призвал ускорить переход Германии на возобновляемую энергию

"Не считаю правильным, что Герхард Шредер занимает эти должности. И я считаю, что было бы правильным, если бы он сложил их с себя", — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Ранее экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.

Совет директоров "Роснефти" летом 2021 года переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.