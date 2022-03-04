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Канцлер ФРГ призвал Шредера отказаться от работы на Россию
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Было бы правильным, если бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался от работы в российских компаниях, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Не считаю... ПРАЙМ, 04.03.2022
новости, общество , экономика, фрг, олаф шольц, герхард шрёдер, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Было бы правильным, если бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался от работы в российских компаниях, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Не считаю правильным, что Герхард Шредер занимает эти должности. И я считаю, что было бы правильным, если бы он сложил их с себя", — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.
Ранее экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.
Совет директоров "Роснефти" летом 2021 года переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.