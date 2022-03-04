МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Южная Корея добилась исключения из санкций США против РФ, взамен страна введёт собственные меры экспортного контроля такого же уровня, сообщило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. США ввели санкции против ряда предприятий России

Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие. США исключили большинство своих союзников и партнеров из FDPR, но только потому, что те ввели аналогичные санкции самостоятельно.

Министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу 3 февраля провел ряд консультаций в Вашингтоне с заместителем министра торговли США Доном Грейвзом и другими высокопоставленными лицами в администрации Байдена. В США оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против РФ и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.

"Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России – ред) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом", — говорится в заявлении министерства.

По словам ведомства, это снизит "неопределенность" для южнокорейских компаний, которым все также нужно будет получать разрешение на экспорт для тех товаров, что попадут под санкции, но получать его они будут уже у южнокорейского правительства, без вмешательства США.

Южная Корея пока точно заявила лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR заявила, что ведомства рассмотрят включение этих позиции в рамки санкций после дополнительных консультаций.

Министерство торговли США также подтвердило южнокорейской стороне, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские товары" попадают под действие FDPR, в принципе они являются "исключениями" из новых правил, если поставляются не для военных нужд РФ.

В связи с этим особое внимание сосредоточено на том, какие именно меры экспортного контроля и в отношении каких товаров введет Южная Корея взамен американских санкций.

"О дополнительных мерах экспортного контроля вскоре будет объявлено фирмам посредством правительственного ознакомительного мероприятия и другими способами", — сообщили в министерстве.