МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России, пишут западные СМИ. Эксперт рассказал, что нужно сделать на случай блокировки сервисов Google

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России. Сама же компания до этого приостанавила монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием. Сообщалось также, что сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", были заблокированы приложения и каналы на сервисах Google, связанные с RT и Sputnik, а также других СМИ.

Отмечается, что запрет коснется, в частности, рекламы в поиске, сервисе YouTube и у сторонних партнеров.

"В свете исключительных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости", — говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Рейтер.

Ранее подобный запрет был введен компаниями Twitter и Snap.