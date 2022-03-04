МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев (ЕР) предлагает заморозить счета западных компаний, которые работали на территории России и закрылись из-за спецоперации на Украине и ведённых в отношении нее санкций. СМИ: активы 510 граждан и организаций могут заморозить во Франции

"Желая получить бесплатную рекламу в новостях, главные офисы известных брендов на время решили закрыть на ключ свои торговые лавочки в России … Конечно, компании вправе сами выбирать где и как заниматься торговлей. Встречно предложил бы организовать рабочую группу по вопросу национализации торговых объектов, заводов и иных площадей, заморозки соответствующих денег на счетах у компаний, выбравших политику вместо бизнеса", — сказал РИА Новости Хамзаев.

Подобные действия со стороны зарубежных компаний надо расценивать как психологическое давление на российские общество и власть, попытку дестабилизации внутренней экономики, подчеркнул депутат.