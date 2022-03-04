МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг эмитента японского производителя электроники Sony до "А3" с "Baa1" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Агентство Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней

"Повышение рейтинга отражает успех Sony в преобразовании своего портфеля с предприятиями, которые установили регулярные, ожидаемые доходы", — приводятся в релизе слова вице-президент Moody's Романа Шорра (Roman Schorr).

Повышение рейтинга также отражает мнение агентства о том, что Sony сохранит сильный финансовый баланс благодаря своей консервативной политике, в том числе дисциплинированному распределению капитала.

Стабильный прогноз учитывает предположение агентства, что Sony сохранит стабильную прибыльность и сильные показатели кредитоспособности.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в Японии в 1946 году.