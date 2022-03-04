МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 21 по 27 февраля вернулся к росту после одной недели скромного снижения, увеличившись сразу на 7 пунктов — до 97,3 пункта. Это новый максимум индекса с мая 2020 года и один из самых резких скачков — сильнее рост был только дважды. Мишустин призвал продолжать изучение коронавируса

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе подскочил средний чек по гречке (на 22%, до 129 рублей). Также вырос он по антисептикам (на 9%, до 228 рублей), перчаткам (на 7%, до 172 рублей), туалетной бумаге (на 6%, до 92 рублей), лимонам (на 5%, до 39 рублей), кусковому мылу (на 4%, до 114 рублей). Снизился средний чек только по медицинским маскам (на 4%, до 90 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 7 пунктов и достиг 97,3 пункта. Это максимальное значение с начала мая 2020 года — тогда с 27 апреля по 3 мая индекс составил 99,6 пункта. В то же время близок к рекордному и рост индикатора — сильнее были только два скачка: на 9,4 пункта на неделе с 28 сентября по 4 октября 2020 года и на 8,1 пункта на неделе с 18 по 24 января 2021 года.

"Фактор эпидемиологической ситуации продолжает уходить из потребительской повестки, уступая место продовольственным аспектам", — отметили аналитики "Платформы ОФД". На прошлой неделе в российских магазинах наблюдался ажиотажный спрос на многие товары на фоне начала военной операции на Украине.