МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, цитируя его сообщили, что власти РФ видят три варианта развития отношений с иностранными компаниями в текущих условиях: Эксперт рассказал, как исключение Сеула из санкций США повлияет на рынок

они могут продолжить полноценно работать в России;

передать сейчас свою долю под управление российских партнеров и позже вернуться на рынок;

окончательно прекратить работу в стране.

Согласно сообщению, которое распространил секретариат по итогам его встреч с представителями РСПП и "Деловой России", отмечается со ссылкой на первого вице-премьера, что "на сегодняшний день есть три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда стран в отношении России".

"Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый — компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками. Во втором варианте иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии смогут вернуться на наш рынок", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что такой вариант обсуждался с российским предпринимательским сообществом, оно к этому готово, отдельные инвесторы уже воспользовались такой опцией.

Третий вариант же, по словам первого вице-премьера, это когда иностранная компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. В этом варианте власти будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, что позволит поддержать занятость и социальное благополучие граждан — добросовестные предприниматели смогут обеспечить эффективное функционирование бизнеса.

Отмечается, что полный уход иностранной компании из РФ будет восприниматься как умышленное банкротство, будет применяться процедура ускоренного банкротства.

Также сообщается, что ряд иностранных компаний не хочет покидать российский рынок, но сталкивается сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов.

По словам Белоусова, могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка.

Кроме того, по данным секретариата, правительство РФ примет меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка. Все меры направлены на поддержку производственной и деловой активности в РФ, сохранение занятости, а также скорейшее восстановление деятельности всех предприятий.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство РФ всегда исходило из необходимости конструктивного диалога с иностранным бизнесом и взаимного исполнения взятых сторонами обязательств.