МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке процесса цифровой маркировки товаров, сообщили в пресс-службе министерства. В России начинается маркировка упакованной питьевой воды

"Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается", — говорится в сообщении.

Ранее о том, что Минпромторг может приостановить обязательную маркировку товаров для поддержки бизнеса, писало РБК. По данным источников издания, такой план якобы разрабатывают в правительстве.