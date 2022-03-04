МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который предоставляет кабмину и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов. Власти готовят смягчение ответственности по налоговым преступлениям

Они смогут издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающих в период с 1 января по 31 декабря текущего года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Кроме того, кабмин сможет продлевать сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, сроки предоставления в налоговые органы отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов. Также он сможет устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов; основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по их уплате, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов России смогут в 2022 году своими нормативными правовыми актами продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также торгового сбора. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Изменения предложены для того, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан, аналогичным образом была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии, пояснял 2 марта на заседании правительства его глава Михаил Мишустин.