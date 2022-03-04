МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Госдума приняла пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России

Поправки предусматривают появление в инвестиционном обороте для физлиц драгоценные металлов в слитках. Для этого от НДС освобождаются операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Положения закона будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть иметь обратную силу.

Согласно действующему законодательству, приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагается НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращается. Условие о взимании НДС в зависимости от факта изъятия слитков из хранилищ банков было закреплено в законодательстве, чтобы предотвратить реализацию слитков на производственные цели.

Также запрещается с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли и при закупке металла, и при реализации ювелирных изделий.

Применение таких режимов создает неравные условия для тех производителей ювелирных изделий, которые находятся на общей системе налогообложения и уплачивают НДС как при производстве, так и при реализации таких изделий, пояснял инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник. Фактически это вывело из-под обложения НДС существенную долю оборота ювелирных изделий, указывал он.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2023 года.