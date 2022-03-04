МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти продолжат развитие транспортных узлов на Балтике и Дальнем востоке как бы ни было тяжело.

"Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях, на Дальнем востоке", — сказал он на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский".