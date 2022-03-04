МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Кабмин планирует в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в текущих условиях снизить ответственность за нарушения валютного законодательства, смягчить административные процедуры и ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве, сообщила пресс-служба правительства РФ. Правительство поддержит пострадавшие от санкций отрасли

По информации пресс-службы кабмина, первый вице-премьер Андрей Белоусов провел селекторное совещание с главами регионов и руководителями деловых объединений, где был рассмотрен комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса в текущей ситуации. Как следует из сообщения, уже в ближайшие дни будут запущены первые меры поддержки бизнеса.

"Это снижение ответственности за нарушения валютного законодательства, смягчение административных процедур, введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, а также увеличение лимита по системе быстрых платежей Банка России", – сказал Белоусов, чьи слова приведены в сообщении.

Кроме того, на поддержку бизнеса будут переориентированы действующие меры поддержки, в том числе в части гарантийной поддержки со стороны Корпорации МСП, а также корректировка программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта. Отдельным блоком на совещании обсуждался вопрос поддержки экспортеров из числа малых и средних компаний.

"По итогам совещания Белоусов акцентировал внимание на необходимости активизации региональных мер поддержки и дал поручение главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса и задействовать весь арсенал мер, который сейчас есть в регионах", — следует из сообщения.