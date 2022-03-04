МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о введении административной ответственности для юрлиц за сделки или финансовые операции в их интересах с имуществом, приобретенным преступным путем, которые совершают их бенефициарные владельцы, уполномоченные или должностные лица. Совет Федерации одобрил пакет законов об амнистии капитала

Документ входит в пакет правительственных законопроектов, направленных на поддержку российских граждан и экономики в условиях санкций.

Закон предусматривает штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей за неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством РФ о специальных экономических и принудительных мерах.

Также закон вводит за запрещённые сделки, осуществляемые в целях легализации приобретенным преступным путем имущества, штраф для юрлиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества или административное приостановление их деятельности на срок до 30 суток. При этом в обоих случаях допускается конфискация данного имущества.