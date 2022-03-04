МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 3,8% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 678 тысяч, следует из данных министерства труда страны.

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения безработицы до 3,9% и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 400 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь до 481 тысячи с 467 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале незначительно выросла в месячном выражении и составила 31,58 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,1%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.