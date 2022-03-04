МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Безработица в США в феврале снизилась до 3,8% с уровня января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 678 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения безработицы до 3,9% и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 400 тысяч.

Ведомство также повысило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за январь до 481 тысячи с 467 тысяч.

Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале незначительно выросла в месячном выражении и составила 31,58 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,1%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.