МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на совещании с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора в пятницу, что ситуация с лекарствами в России на сегодня стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов. СМИ узнали о планах ЕС ограничить доступ России к финансам в МВФ

Также он отметил, что заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет.

По его словам, для ряда препаратов, закупаемых централизовано, были заключены контракты на 2-3 года, это дает уверенность в стабильности поставок, в части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств.

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