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2022
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Мурашко рассказал о ситуации с лекарствами в России на фоне санкций
Экономика
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на совещании с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора в пятницу, что ситуация с лекарствами в России на... ПРАЙМ, 04.03.2022
экономика, новости, михаил мурашко, лекарства, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на совещании с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора в пятницу, что ситуация с лекарствами в России на сегодня стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов.
Также он отметил, что заявлений о возможных ограничениях поставок лекарственных препаратов из-за рубежа на сегодня нет.
По его словам, для ряда препаратов, закупаемых централизовано, были заключены контракты на 2-3 года, это дает уверенность в стабильности поставок, в части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств.
МУРАШКО: РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ
МУРАШКО: ИДЕТ ВЫРАБОТКА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
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