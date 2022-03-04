МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Сбои в отгрузках удобрений из РФ объясняются "саботажем" иностранных компаний, несут риск дефицита продовольствия для сотен миллионов человек и могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран, заявила пресс-служба Минпромторга РФ. Иран и Россия создадут рабочую группу по сельскому хозяйству

"В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах. Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии — ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно", — говорится в сообщении.

"Сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьезные последствия в виде дефицита продовольствия для сотен миллионов человек уже в среднесрочной перспективе", — добавляют в Минпромторге.

Пресс-служба Минпромторга России сообщила, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по ассортименту.

"Отдельно хотим подчеркнуть, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту", — говорится в сообщении.

Минпромторг РФ был вынужден рекомендовать российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт до нормализации ситуации на рынке, заявила пресс-служба министерства

"Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме", — говорится в сообщении.