МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешает поставки продукции овощеводства из некоторых стран, в основном из СНГ, а также из Египта и Турции, следует из сообщения ведомства. "Ашан" советует магазинам ограничить продажу ряда товаров в одни руки

"Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет ранее введенные ограничения и возобновляет ввоз в Россию продукции овощеводства из девяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям", — говорится в сообщении.

В список стран, которым полностью разрешены поставки такой продукции в Россию, вошли: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Египет, Киргизия, Турция, Туркмения и Узбекистан.

Решение принято Россельхознадзором по результатам анализа информации о регионализации, представленной национальными организациями, занимающимися карантином и защитой растений вышеперечисленных стран, а также о принятых мерах недопущения нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, поясняет ведомство.