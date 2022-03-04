ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "эффект" от введенных странами Запада экономических санкций в отношении России в связи с событиями на Украине "уже превзошел все ожидания". СМИ: в США обдумывают введение запрета на импорт нефти из России

"Мы уже увидели от этих санкций такой эффект на российскую экономику, который, на наш взгляд, превзошел все ожидания", — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

США наряду с другими странами ранее ввели несколько пакетов санкций в отношении России в связи с событиями на Украине.

Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.